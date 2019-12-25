Роспотребнадзор не выявил нарушений у ТЦ и ресторанов Петербурга

В Петербурге продолжают проверять торговые центры и точки общественного питания на предмет соблюдения эпидемиологических норм в связи с угрозой распространения коронавируса.
Сотрудники Роспотребнадзора побывали в ТЦ и ресторанах Невского и Красногвардейского районов. Нарушений санитарных норм специалисты не обнаружили.
В организациях проверяют наличие средств индивидуальной защиты, соблюдение дистанции, размещение QR-кода, наличие нанесенной отметки для соблюдения дистанции.
Piter.TV также ранее проверил, как соблюдают меры безопасности в торговых центрах.
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