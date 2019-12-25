Роспотребнадзор не выявил нарушений у ТЦ и ресторанов Петербурга

Специалисты побывали в организациях Невского и Красногвардейского районов.

В Петербурге продолжают проверять торговые центры и точки общественного питания на предмет соблюдения эпидемиологических норм в связи с угрозой распространения коронавируса.

Сотрудники Роспотребнадзора побывали в ТЦ и ресторанах Невского и Красногвардейского районов. Нарушений санитарных норм специалисты не обнаружили.

В организациях проверяют наличие средств индивидуальной защиты, соблюдение дистанции, размещение QR-кода, наличие нанесенной отметки для соблюдения дистанции.

Piter.TV также ранее проверил, как соблюдают меры безопасности в торговых центрах.

Piter.TV