Piter.TV проверил, как соблюдают меры безопасности в торговых центрах

Ранее губернатор обратил внимание, что торговые центры не выполняют необходимые требования безопасности.

Piter.TV проверил, как соблюдают меры безопасности в петербургских торговых центрах во время коронавируса. Мы побывали в ТРК "Европолис" на Полюстровском проспекте. На нарушения обратил внимание губернатор, он напомнил, что штрафы за нарушения составляют до 500 тысяч рублей.

На входе проверяют наличие защитной маски, их можно купить в автомате. Однако находятся в маске и соблюдают дистанцию не все посетители торгового центра. Зачастую посетители проходят охранника и снимают маску с лица.

Стоит отметить, что поверхности в торговом центре дезинфицируют в соответствии с правилами Роспотребнадзора, для покупателей на входе установлены диспенсеры с антисептиком.

Примерочные и фудкорт все еще закрыты для посетителей, дата открытия остается неизвестной. Ранее владельцы торговых центров обращались к Александру Беглову с просьбой открыть фудкорты и кинотеатры 7 августа.

Фото и видео: Piter.TV