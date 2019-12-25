В случае несоблюдения соответствующих требований уполномоченные органы будут штрафовать организации на сумму до 500 тысяч рублей

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что Беглов напомнил торговым центрам о штрафах за нарушение антикоронавирусных мер. Соответствующее заявление губернатор Петербурга сделал на своей станичке.

Градоначальник заявил, что он лично убедился в том, что торговые центры не соблюдают санитарные и противоэпидемические требования.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу обратило внимание на несоблюдение санитарных и противоэпидемических требований в торговых центрах и на рынках. Сегодня лично убедился в этом. Александр Беглов.

Нарушителей ждет штраф до 500 тысяч. Также их деятельность могут приостановить их деятельность на срок до 90 суток.

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково 2 августа отменили 34 рейса.

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