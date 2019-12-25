В Петербурге сокращается количество выданных автокредитов

Москва заняла первое место с объемом 7,4 тыс. автокредитов на сумму 14,8 млрд рублей, а Московская область - второе место с объемом 7,26 тыс. кредитов на сумму 12,97 млрд рублей.

В апреле в Петербурге было выдано 4,9 тыс. автокредитов, что на 22,4% меньше, чем в марте текущего года, сообщает РБК Петербург со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ). По словам генерального директора ОКБ Михаила Алексина, снижение связано с высокой базой марта, обусловленной началом весеннего сезона, и изменениями в таможенном законодательстве.

В апреле Петербург вошел в пятерку лидеров по объемам выдачи автокредитов, заняв третье место. Москва заняла первое место с объемом 7,4 тыс. автокредитов на сумму 14,8 млрд рублей, а Московская область - второе место с объемом 7,26 тыс. кредитов на сумму 12,97 млрд рублей.

В целом по России также наблюдается сокращение количества автокредитования. В апреле было выдано 97,9 тыс. автокредитов на сумму 146 млрд рублей, что на 18% меньше, чем в марте, когда было выдано 119,8 тыс. кредитов на сумму 182,5 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге установили еще 13 тыс. камер системы "Безопасный город".

Фото: Piter.TV