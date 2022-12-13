В Петербурге помыли фонтаны на Московской площади

Фонтанный комплекс, открытый на Московской площади в 2006 году, состоит из 11 фонтанов.

Сегодня на Московской площади специалисты "Водоканала" начали помывку фонтанного комплекса. С помощью аппаратов высокого давления специалисты промыли гранитные поверхности и чаши фонтанов.

Также было проверено техническое состояние всех конструкций, коллекторных систем, насосное оборудование и формообразующие элементы.

Фонтанный комплекс, открытый на Московской площади в 2006 году, состоит из 11 фонтанов. Полюбоваться водной жемчужиной можно будет уже 1 мая.

Открыть сезон фонтанов планируется 22 апреля. В этот день заработает 71 сооружение. Светомузыкальный фонтан в Петергофе, фонтан "Крестики-Нолики" в Сестрорецке, фонтан у Гостиного двора в Кронштадте, фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина включат 1 мая.

Видео: Водоканал