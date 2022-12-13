В Петербурге 22 апреля заработает 71 фонтан

Ещё пять фонтанов включат 1 мая.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" готовят городские фонтаны к открытию летнего сезона.

Специалисты проверяют работоспособность оборудования и целостность облицовки чаш, проводят промывку фонтанов при помощи сильного напора воды и щеток, убирают мусор, который скапливается в чашах после таяния снега. После этого будет установлено съемное оборудование – различные насадки, электрика. Потом фонтаны заполнят водой и проведут пробный запуск.

К сезону уже полностью подготовлены фонтаны "Слава" в Московском парке Победы, комплекс на площади у РНБ, фонтаны в саду Сан-Галли, на проспекте Стачек, на Первомайской улице в Шушарах, в саду имени 30-летия Октября в Невском районе.

Открыть сезон фонтанов планируется 22 апреля. В этот день заработает 71 сооружение. Светомузыкальный фонтан в Петергофе, фонтан "Крестики-Нолики" в Сестрорецке, фонтан у Гостиного двора в Кронштадте, а также фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина включат 1 мая. График работы фонтанов останется прежним – с 9:00 до 21:00.

Фонтаны в Нижнем парке Петергофа также заработают 22 апреля.

Фото: Piter.tv