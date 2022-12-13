Фонтаны в Петергофе заработают 22 апреля

Традиционный праздник фонтанов состоится 20 мая.

С 22 апреля в ГМЗ "Петергоф" начнут работать фонтаны. Через месяц после этого, 20 мая, состоится традиционный праздник фонтанов. Об этом сообщила пресс-служба музея.

В администрации "Петергофа" отметили, что для гостей праздника не нужно будет дополнительное приглашения – достаточно просто приобрести билет в Нижний парк. Их начнут продавать за 2 недели до начала мероприятия.

Также в музее-заповеднике предупредили, что технические пуски фонтанов будут проводиться вне конкретного расписания, так как они во многом зависят от погоды.

Ранее мы сообщили о том, что жители Петергофа пытаются спасти Императорские конюшни от разрушения.

Фото: Piter.TV