Жители Петергофа пытаются спасти Императорские конюшни от разрушения

Объект планируют переоборудовать в конноспортивный комплекс, однако его текущее состояние оставляет желать лучшего.

Жители Петергофа обратили внимание на запущенное состояние одной из самых главных достопримечательностей города – Императорских (Дворцовых) конюшен. Комплекс, построенный по проекту архитектора Николая Бенуа, неоднократно менял своё предназначение за последние полтора столетия. В нём размещались казармы, госпиталь, общежитие и санаторий. Сейчас объект культурного наследия федерального значения разрушается. Проблему затронуло издание Spb.aif.ru.

В 2016 году конюшни были переданы Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). Организация планирует вернуть объекту первоначальное предназначение и основать в нём конноспортивный комплекс. Однако местные жители уверяют, что здание не используется уже 10 лет. Кроме того, ремонт провели только на Манеже, а остальные корпуса находятся не в лучшем виде.

Хочется привлечь внимание к проблеме и напомнить властям, что в Петергофе есть такой уникальный объект. Ему нужна скорейшая реставрация. А еще было бы неплохо дать людям возможность пить минеральную воду из источника, который также находится на территории комплекса. отмечают жители Петергофа

В Минкульте уверяют, что состояние конюшен является удовлетворительным.

На объекте регулярно проводятся плановые мероприятия по обслуживанию и содержанию. С 2017-го по 2019 г. был отреставрирован Манеж (600 кв. метров), на что потратили 280 миллионов рублей из доходов АУИПИК, которые получили от сдачи в аренду других объектов. Подрядчиком выступила привлеченная компания "Ренессанс – Реставрация". Министерство культуры РФ

Одновременно с этим, в городском КГИОП установили факт частичного невыполнения работ по сохранению ансамбля. По словам представителя ведомства Ксении Черепановой, комитет готовит исковое заявление с требованием к АУИПИК выполнить работы в течение трех лет со дня вступления решения суда в законную силу. Пока Императорские конюшни открываются для гостей города лишь 2 раза в месяц.

Ранее мы сообщили о том, что проект мусорного полигона у Петергофа приостановили.

Фото: Citywalls.ru