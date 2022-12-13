Проект мусорного полигона у Петергофа приостановили

На сторону активистов, защищающий экологию музея-заповедника, встал Апелляционный суд.

Аппеляционный суд приостановил проект строительства мусороперерабатывающего завода "Брандовка" вблизи деревни Оржицы и Петергофа. Против предприятия выступили активисты. Тем не менее, "мусорный" оператор 47-ого региона готов продолжать разбирательства. Об этом пишет издание Spb.aif.ru.

По информации наших коллег, на полигоне планировали проводить захоронение почти 1 млн куб.м. мусора в год. Предполагалось, что строительство будет идти в непосредственном соседстве с ручьями, которые питают всю систему петергофских фонтанов.

Мы обеспокоены судьбой водоподводящей системы фонтанов Петергофа в связи с планами захоранивать отходы, к тому же у нас на каждом шагу родники, мы питаем водой Петергоф, Ломоносов, Кронштадт.

Лидия Глазунова, глава администрации Оржицкого сельского посеоения

Помимо возмущенных граждан, против проекта высказались представители ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". В организации отметили, что отходы хотят разместить рядом с питьевым водозабором, который снабжает Ломоносовский, Петродворцовый районы города и Кронштадт.

Решение Апелляционного суда было озвучено 16 февраля. Согласно ему, необходимо исключить объект из территориальной схемы по обращению с отходами площадку под Оржицей, поскольку он отсутствует в схеме территориального планирования всей Ленобласти.

Фото: Piter.TV