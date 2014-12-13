Фрегат "Тамал" прибыл в Петербург для участия в праздновании Дня ВМФ

Боевой корабль ВМС Индии пришвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта рядом с российским корветом "Сообразительный".

В Санкт-Петербург 24 июля 2025 года прибыл фрегат Военно-морских сил Индии "Тамал" для участия в мероприятиях, посвященных Дню Военно-морского флота России. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Индийский корабль пришвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта рядом с российским гвардейским корветом "Сообразительный". Встречу гостей осуществили представители Главного командования ВМФ и Ленинградской военно-морской базы. Фрегат "Тамал" представляет собой восьмой корабль серии, построенной российскими судостроителями для индийских ВМС. Современное боевое судно оснащено передовыми системами вооружения, включая зенитный комплекс "Штиль-1", артиллерийские установки и средства радиоэлектронной борьбы, что позволяет ему эффективно противостоять различным угрозам, включая атаки дронов и безэкипажных катеров.

Визит индийского фрегата организован в соответствии с программой международного военного сотрудничества и направлен на развитие партнерских отношений между военно-морскими силами двух стран. В ходе пребывания в Санкт-Петербурге экипажи российских и индийских кораблей проведут ряд совместных мероприятий.

Ранее в Кронштадте прошли профилактические мероприятия на памятниках.

Фото: freepik