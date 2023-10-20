Центр реабилитации для бойцов СВО в Петербурге планируют достроить к лету 2025 года

Центр будет расположен на Софийской улице.

Центр реабилитации для бойцов специальной военной операции в Санкт-Петербурге планируют достроить к лету 2025 года. Такое поручение дал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Центр сможет принимать до 300 человек в смену. Лечение будет проводиться как амбулаторно, так и в двух дневных стационарах – психиатрическом и медико-социальной реабилитации.

Современные аппаратурные комплексы помогут оценить состояние пациента, назначить правильное лечение и создать программу реабилитации. В структуре нового учреждения будут лечебно-трудовые мастерские, которые помогут социальной адаптации пациентов.

Ранее Piter.TV сообщал, что в женскую консультацию Фрунзенского района завезли новое оборудование.

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга