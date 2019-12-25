Следователи нашли виновницу смерти 70-летнего петербуржца после ссоры на парковке

Женщина повздорила с дедушкой и толкнула его.

Петербургские следователи разыскали виновницу случайной смерти пожилого местного жителя. Как рассказали в пресс-службе следкома, инцидент произошел еще в прошлом ноябре у магазина на проспекте Сизова.

В тот день неизвестная женщина повздорила с 70-летним мужчиной на автомобильной парковке. Петербурженка вышла из своего серого "Хендай Туссан", ударила мужчину рукой и толкнула его в грудь, из-за чего пенсионера упал и травмировался. Врачи не смогли спасти пожилого мужчину, он умер пару дней спустя в больнице от травм головы. Сначала следователи установили регистрационный знак автомобиля, попутно устанавливая владелиц автомобилей "Хендай Туссан" из Приморского района. Позднее специалисты выявили похожую на женщину с кадров видеонаблюдения 47-летнюю петербурженку, при обысках в августе в ее квартире нашли куртку и свитер, в которые она была одета на месте случившегося.

Женщина дала признательные показания, ей предъявили обвинение и поместили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Piter.TV