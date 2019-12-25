"Бог" надоумил неизвестного петербуржца заминировать дома в Колпино

При этом мужчина не смог назвать один из адресов точно.

В двенадцатом часу вечера во вторник, 24 ноября, в полицию позвонил неизвестный мужчина. Как стало известно Piter.TV, представившийся Антиповым Егором Петровичем звонящий сообщил о минировании дома в Колпино.

При этом Егор Петрович не смог определиться, в каком доме заложена бомба: в здании №33 по Тверской улице или вовсе в неизвестном доме на улице Ижорского Батальона. Также мужчина пояснил, что обо всем этом ему сказал "Бог".

Полиция осмотрела дома, попадающие в зону риска, и не обнаружила опасных устройств и веществ. Жильцов при этом не эвакуировали. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудят мужчину, обчистившего денежную шкатулку и карточку своей знакомой.

Фото: Piter.TV