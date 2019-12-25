В Петербурге осудят мужчину, обчистившего денежную шкатулку и карточку своей знакомой

Злоумышленника обогатился более чем на 135 тысяч рублей.

В Петербурге осудят местного жителя, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба и в двух кражах с банковского счета. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

Известно, что 30-летний мужчина украл у своей знакомой 112 тысяч рублей из шкатулки, которую увидел на полке шкафа у нее дома. Кроме того, злоумышленник дважды снял деньги с ее банковской карты, которую женщина передала ему для покупки продуктов. Оттуда мужчина списал 23 тысячи рублей.

Уголовное дело рассмотрят в Невском районном суде.

Ранее мы писали, что вор вынес из квартиры в Петергофе коллекционные монеты, валюту и кольцо.

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