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Вор вынес из квартиры в Петергофе коллекционные монеты, валюту и кольцо
Сегодня, 9:50
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himif

Вор вынес из квартиры в Петергофе коллекционные монеты, валюту и кольцо

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Злоумышленника уже ищут.

В четверг, 19 ноября, в полицию обратился 49-летний житель Петергофа. Как стало известно Piter.TV, из его квартиры на улице Шахматова пропали ценные вещи.

Со слов мужчины, в один из дней с 8 по 19 ноября в его квартиру проник неизвестный, повредив замок входной двери. В жилище вор нашел золоток обручальное кольцо, коллекционные монеты из драгоценных металлов, а также иностранную валюту в довольно крупной сумме. Сумму ущерба пока не установили, но в полиции уже возбудили уголовное дело о краже.

С места преступления изъяли следы рук, вор разыскивается.

Ранее мы рассказывали, что пьяная пенсионерка грозилась взорвать отдел полиции и кафе.

Фото (носит иллюстративный характер): pixabay

Теги: валюта, кража, монеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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