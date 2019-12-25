Пьяная пенсионерка грозилась взорвать отдел полиции и кафе

Женщину задержали в ее квартире на проспекте Художников.

Около часа ночи во вторник, 17 ноября, в полицию позвонила неизвестная женщина и заявила, что взорвет кафе и 57-й отдел полиции. Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, телефонная террористка отметила, что находится у дома №23 корпус 2 по проспекту Художников.

Полиция выяснила, что звонок осуществили с телефона, зарегистрированного на неработающую 57-летнюю пенсионерку. Оказалось, что женщина живет по соседству с местом, на котором она якобы находилась. В тот же день полицейские задержали нетрезвую женщину в ее квартире и доставили в отдел, в отношении горожанки составлен административный протокол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pixabay