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Пьяная пенсионерка грозилась взорвать отдел полиции и кафе
Сегодня, 10:05
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himif

Пьяная пенсионерка грозилась взорвать отдел полиции и кафе

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Женщину задержали в ее квартире на проспекте Художников.

Около часа ночи во вторник, 17 ноября, в полицию позвонила неизвестная женщина и заявила, что взорвет кафе и 57-й отдел полиции. Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, телефонная террористка отметила, что находится у дома №23 корпус 2 по проспекту Художников.

Полиция выяснила, что звонок осуществили с телефона, зарегистрированного на неработающую 57-летнюю пенсионерку. Оказалось, что женщина живет по соседству с местом, на котором она якобы находилась. В тот же день полицейские задержали нетрезвую женщину в ее квартире и доставили в отдел, в отношении горожанки составлен административный протокол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, как зять ограбил дом тещи на сумму более 1 млн рублей в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: минирование, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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