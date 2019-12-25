Зять ограбил дом тещи на сумму более 1 млн рублей в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по статье за кражу.

В воскресенье, 15 ноября, стало известно о том, что в Петербурге задержали мужчину, который регулярно воровал у тещи деньги и ювелирные изделия. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В среду, 11 ноября, в полицию обратилась 48-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что с 20 до 13 октября неизвестный похитил деньги и украшения почти на 1,3 млн рублей из её дома в поселке Александровская.

Как оказалось, воришкой был оказался 32-летний безработный петербуржец, который приходился пострадавшей зятем. Он взял ключи у своей жены от дома тещи, и впоследствии неоднократно крал оттуда деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье за кражу.

Ранее мы сообщали о том, что суд арестовал обвиняемых в мошенничестве с квартирами в Петербурге.

Фото:pixabay