Суд арестовал обвиняемых в мошенничестве с квартирами в Петербурге

Во время задержания полицейские провели 19 обысков по квартирам, а также в бюро судебно-медицинской экспертизы.

В воскресенье, 15 ноября, стало известно о том, что суд Петербурга арестовал обвиняемых в мошенничестве с квартирами. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города на Неве.

Суд Северной столице заключил до 11 января под стражу Андрея Осипова, Дмитрия Степанова и Анастасию Березину. Следствие полагает, с 2017 по 2019 годы они получали свидетельства о праве на наследство на квартиры, а затем незаконно приобретали право собственности на жильё.

В настоящий момент, подсудимых подозревают в трёх случаях мошенничества с квартирами.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский военный суд вынес приговор по делу о нападении на сотрудника ФСБ с подстроенным ДТП.

Фото:Piter.TV