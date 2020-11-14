Квартирным аферистам-"наследникам" из Петербурга предъявлены обвинения

Участники ОПГ подделывали документы, чтобы завладеть квартирами умерших людей.

Петербургские следователи расследуют уголовное дело о квартирных мошенничествах, 14 ноября трем фигурантам дела предъявили обвинение в совершении трех афер. Как сообщили в пресс-службе следкома, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Известно, что 44-летний и 46-летний мужчины и 37-летняя женщина входили в состав ОПГ с неустановленными лицами. Подельники получали информацию об умерших петербуржцах, имеющих квартиры в городе и не имеющих родственников, претендующих на наследство. Аферисты готовили поддельные документы о родстве с умершими, открывали у нотариуса наследственные дела, используя поддельный паспорт. В итоге один из участников банды получал свидетельство о праве собственности на наследство по закону. Уже известно, что обвиняемые завладели квартирами на улицах Дыбенко, Руставели и Ушинского с 2013 года. Общий ущерб от деятельности ОПГ составил порядка 8,3 млн рублей, поскольку без наследников имущество признавалось бы выморочным и перешло государству.

По информации городского ГУ МВД, женщина ранее была судима за мошенничество и предположительно организовала преступную деятельность банды. Следователи провели 25 обысков, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы рассказывали, как трое мошенников задобрили пенсионерку собакой ради аферы с квартирой на проспекте Славы.

Видео: пресс-служба ГУ МВД