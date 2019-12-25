Трое мошенников задобрили пенсионерку собакой ради аферы с квартирой на проспекте Славы

Аферисты почти довели преступный умысел до конца, но пенсионерка оказалась хитрее.

Калининский районный суд Петербурга огласил приговор трем мужчинам, признанным виновными в мошенничестве. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Как выяснилось, в августе 2018 года Герай Заманов, Эхтирам Байрамов и Мубариз Гусейнов вступили в преступный сговор, решив незаконно приобрести право собственности на чужое имущество. В афере был замешан еще один человек, которого сейчас разыскивает полиция. Мошенники подыскали пожилую жертву с квартирой на проспекте Славы и решили завладеть жильем за 4 млн рублей.

Согласно разработанному преступному плану, Байрамов с еще одним мужчиной установили с пенсионеркой контакт и вошли к ней в доверие: женщине даже подарили собаку. Затем аферисты принесли старушке документы якобы на собаку с просьбой подписать, однако в действительности бумага была договором купли-продажи. По этому договору пенсионерка якобы получала 3,5 млн рублей за продажу своей квартиры покупателю Гусейнову. Затем аферисты подделали подпись женщины в заявлении для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (УФСГРКК), чтобы право на квартиру перешло им. Довести преступление до конца мужчины не смогли: жертва аферы вовремя подала заявление в УФСГРКК о запрете регистрационных действий с ее квартирой.

В суде все трое признали вину и раскаялись в содеянном. Заманову и Байрамову назначили по 3 года лишения свободы условно, Гусейнову – 2 года 9 месяцев условно. Первых двоих освободили из-под стражи в зале суда немедленно.

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Фото: Piter.TV