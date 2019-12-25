Домушник вынес из квартиры на Краснопутиловской пачку долларов и евро

Также добычей злоумышленника стали 250 тысяч рублей.

В понедельник, 27 апреля, в дежурную часть полиции Петербурга обратился 35-летний мужчина и заявил об ограблении своей трехкомнатной квартиры. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По словам заявителя, неизвестный, отжав стеклопакет, проник в квартиру дома №113/1 на Краснопутиловской улице. Добычей домушника стали 250 тысяч рублей, 3,5 тысячи евро и 3,5 тысячи долларов США.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент преступника разыскивает полиция.

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Фото: Piter.TV