Суд в Петербурге арестовал трио "жилищных" аферистов

Двух мужчин и женщину задержали накануне.

Решением Смольнинского районного суда под стражу были заключены Андрей Осипов, Дмитрий Степанов и Анастасия Березина. Об аресте подозреваемых в деле о мошенничестве сообщила 14 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Трех человек арестовали до 11 января 2021.

Ранее стало известно, что 44-летний и 46-летний мужчины и 37-летняя женщина входили в состав ОПГ с неустановленными лицами.

Подельники получали информацию об умерших петербуржцах, имеющих квартиры в городе и не имеющих родственников, претендующих на наследство. Аферисты готовили поддельные документы о родстве с умершими, открывали у нотариуса наследственные дела, используя поддельный паспорт. В итоге один из участников банды получал свидетельство о праве собственности на наследство по закону. Уже известно, что обвиняемые завладели квартирами на улицах Дыбенко, Руставели и Ушинского с 2013 года. Общий ущерб от деятельности ОПГ составил порядка 8,3 млн рублей, поскольку без наследников имущество признавалось бы выморочным и перешло государству.

Двух мужчин и женщину задержали накануне, 12 ноября.

По информации городского ГУ МВД, женщина ранее была судима за мошенничество и предположительно организовала преступную деятельность банды. Следователи провели 25 обысков, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Piter.tv