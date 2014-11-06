В Петербурге четыре автобуса 11 ноября изменят маршрут

В Зеленогорске автобус № 415 будет делать дополнительную остановку у школы № 445.

В Красногвардейском, Красносельском, Курортном и Московском районах Петербурга четыре автобуса изменят маршруты. Об этом в среду, 9 ноября, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Автобус №62 теперь не будет заезжать к станции метро "Московская", потому что этот участок не востребован у пассажиров. Автобус № 124 в Красногвардейском районе продлят по Ленской улице и проспекту Наставников до Хасанской улицы.

В Красносельском районе автобусы № 345 отправят к новостройкам в Горелово. В Зеленогорске автобус № 415 будет делать дополнительную остановку у школы № 445.

Ранее на 9 автобусных маршрутов в Петербурге вышли новые лазурные автобусы. Обновление затронуло маршруты маршруты № 236, 336, 339, 380, 381, 396, 396А, 493 и 540.

Фото: Piter.tv