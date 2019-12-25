На 9 автобусных маршрутов в Петербурге вышли новые лазурные автобусы

Обновление затронуло маршруты маршруты № 236, 336, 339, 380, 381, 396, 396А, 493 и 540.

Во вторник, 8 ноября, в Пушкинском и Колпинском районах Петербурга прошло обновление подвижного состава на девяти автобусных маршрутах. Об этом сообщила пресс-служба городского Комтранса.

Новые лазурные автобусы Volgabus начали обслуживать маршруты № 236, 336, 339, 380, 381, 396, 396А, 493 и 540. Транспортные единицы среднего класса могут вместить до 50-ти пассажиров. Они низкопольные и работают на газомоторном топливе. Внутри они оборудованы системами видеонаблюдения, климат-контроля, навигации, устройствами для оплаты проезда и информационными панелями.

В Комтрансе Петербурга заверили, что до конца сентября в город поставят еще 200 автобусов, завершив таким образом замену старого подвижного состава. Всего по улицам города на Неве на данный момент перемещается 2891 пассажирский автобус, работающий на газомоторном топливе.

Ранее мы сообщили о том, что с начала апреля петербуржцы оплатили около 32 млн поездок по тарифу "60 минут".

Фото: комитет по транспорту Петербурга