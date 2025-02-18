В Мурманской области задержаны подозреваемые в вымогательстве денежных средств

Ранее судимые мужчины пытались запугать местного жителя, которому полагалась соцвыплата.

На территории Мурманской области российские правоохранительные органы совместно с сотрудниками Росгвардии задержали троих местных жителей. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что злоумышленники решили, что с предусмотренной их земляку крупной социальной выплаты им полагается процент.

Поскольку тот был иного мнения, для достижения желаемого результата злоумышленники решили применить меры физического и психологического воздействия. пресс-служба МВД РФ

Мужчина обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что занимался оформлением социальной выплаты, положенной ему государством по состоянию здоровья. Неожиданно ему начали звонить неизвестные лица с требованиями отдать часть денежной суммы. Далее преступники несколько раз угрожали потерпевшему во время личных встреч, а также применили к нему физическое насилие. Оперативники задержали подозреваемых. Известно, что фигуранты расследования ранее были судимы. Предварительно установлена причастность двоих из них к незаконному обороту наркотических средств и запрещенных веществ. Сейчас в их отношении ведется уголовное дело по статьям 163, 228, 228.1 УК РФ. Злоумышленники заключены под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа