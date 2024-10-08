В Москве задержали аферистов, открывших псевдостационар и рехаб

Ирина Волк раскрыли подробности операции, проведенной совместно с ФСБ и Росгвардией в столице и Калужской области.

Российские правоохранительные органы по Москве совместно с сотрудниками ФСБ России и при участии Росгвардии задержали подозреваемых в мошенничестве, совершенном под предлогом оказания медицинских услуг. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что злоумышленники действовали от имени общества с ограниченной ответственностью, которое имело лицензию на оказание частной скорой помощи в домашних условиях. В помещении на Смирновской улице преступники незаконно открыли псевдостационар и рехаб.

Для привлечения клиентов в Интернете они размещали объявления об оказании платных услуг по лечению алкогольной и наркотической зависимости. пресс-служба МВД РФ по столице

После госпитализации пациента родственникам сообщали, что их близкие находятся в крайне тяжелом состоянии, поэтому от них требуется выдать средства на дорогостоящее лечение. Поверив аферистам, потерпевшие переводили деньги на банковские счета. По предварительным подсчетам, общий ущерб для жертв обмана превышает миллион рублей. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.Материалы расследования соединены в одно производство. Оперативники поймали троих мужчин и троих женщин. В ходе обысков по адресам их проживания, а также в офисах и псевдостационаре в Москве и на территории Калужской области специалистами изъяты документы, мобильные телефоны, компьютерная техника и прочие предметы. Пятеро фигурантов расследования отправлены под стражу. Еще один сообщник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Мужчину арестовали после неудачного разбойного нападения на магазин в Москве.

Фото и видео: МВД России