Мужчину арестовали после неудачного разбойного нападения на магазин в Москве

В прокуратуре рассказали о преступлении, свершенном в магазине по Синявинской улице.

Судебная инстанций в российской столице заключила под стражу мужчину, обвиняемого в разбойном нападении на магазин. Ведется расследование по части 2 статьи 162 УК РФ. Решение вынесено с учетом позиции Головинской межрайонной прокуратуры. В пресс-службе регионального надзорного ведомства уточнили, что 30-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. В ночное время суток злоумышленник пробрался в магазин, расположенный по улице Синявинской. Там он напал на сотрудницу. Он угрожал потерпевшей металлическим предметом, а затем потребовал у нее отдать все денежные средства из кассового аппарата.

Женщина оказала активное сопротивление, после чего злоумышленник покинул место преступления. пресс-служба прокуратуры по столице

Фигурант расследования пояснил, что ранее в данном заведении ему отказались продать спиртное. Из-за злости он решился на преступление. Мужчина нашел на улице металлический предмет, затем с целью конспирации переодел одежду и закрыл лицо футболкой. Когда все покупатели вышли из помещения, то ворвался в торговый зал.

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Фото и видео: Telegram /Прокуратура Москвы