В подмосковном Егорьевске выявили подпольную лабораторию по производству "синтетики"

Полиция пресекла незаконную деятельность в регионе.

На территории Егорьевска российские правоохранительные органы выявили подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД по Московской области. Известно, что криминальной деятельностью занимался 20-летний местный житель города Воскресенска. В преступных целях злоумышленник оборудовал нарколабораторию, размещенную в деревянном строении на территории своего участка. Объект находился вблизи деревни Дмитровка.

Полицейские изъяли подносы с неизвестным веществом, колбы, различные ёмкости с прекурсорами, вакууматор, канистры с химическими жидкостями, электронные весы, респираторы. пресс-служба МВД РФ по Подмосковью

Прведенная экспертиза показала, что изъятое с места преступления запрещенное вещество содержит в своём составе N-метилэфедрон с общей массой, превышающей два килограмма. В отношении подозреваемого ведется уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигурант расследования заключён под стражу.

На "Магистральной" в Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Фото и видео: МВД Медиа