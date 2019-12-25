В Ленобласти запретили пиротехнику на новогодние праздники

Пожарные службы региона проводят масштабные проверки магазинов пиротехники и мероприятий.

В преддверии новогодних праздников в Ленинградской области введены строгие противопожарные меры. Губернатор Александр Дрозденко запретил использование пиротехники на объектах с массовым пребыванием людей, включая школы, больницы и спортивные комплексы. Ограничения будут действовать с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

В связи с введением ограничений пожарные службы региона проводят масштабные проверки магазинов пиротехники и мест проведения мероприятий, где ожидается большое скопление людей. Особое внимание уделяется проверке систем оповещения, планов эвакуации и готовности резервных сил спасателей.

Местным властям поручено усилить контроль за соблюдением норм пожарной безопасности на массовых мероприятиях и в подведомственных учреждениях. Все принятые меры направлены на обеспечение безопасности и спокойного празднования Нового года жителями региона.

Ранее Piter.TV сообщал, что вице-губернатор Ленобласти сообщил о поставках опасной пиротехники из недружественных стран.

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