Вице-губернатор Ленобласти сообщил о поставках опасной пиротехники из недружественных стран

Ленинградцам напомнили о необходимости мер предосторожности при покупке и использовании пиротехники в период Нового года.

Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин предупредил жителей региона об опасности использования пиротехнических средств ввиду поступившей информации от силовых структур. Как отмечает замгубернатора, в этом году по заказу спецслужб враждебных стран на рынок фейерверков попали взрывоопасные устройства, – следует из сообщения пресс-службы областного комитета правопорядка и безопасности.

В преддверии праздников участились случаи завоза фальсификата пиротехнических изделий (салютов, фейерверков, петард и др). Они могут содержать взрывоопасные вещества и принести непоправимый вред жизни и здоровью. В частности, угрозу может представлять пиротехника оформленная как петарды "Корсар". Комитет Правопорядка и безопасности Ленинградской области

В комитете также напомнили ленинградцам о мерах предосторожности при приобретении и использовании пиротехники в период празднования Нового года. Среди них, например, необходимость покупки салютов и фейерверков только специализированных магазинах, важность знания и умения эксплуатации пиротехники, а также особенности условий хранения пиротехнических средств.

Ранее петербуржцам напомнили о правилах безопасности на дороге в новогодние праздники.

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