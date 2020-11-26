В Ленобласти самым крупным стал город Мурино

Всего в области проживает 1,911 млн человек.

В Ленинградской области самым густонаселенным пунктом стал город Мурино. Об этом в среду, 27 апреля, свидетельствуют данные Петростата.

На 1 января текущего года в Муринском поселении Всеволожского района официально зарегистрировали 90,5 тыс. жителей, а в самом городе – более 89,6 тыс. жителей. Прежде самым большим городом была Гатчина, где зарегистрировано 87 626 человек.

Добавим, что 11 лет назад население Мурино составляло 7 тыс. человек. Ожидается, что к 2030 году население Мурино может составить 160 тыс. человек.

Всего в области проживает 1,911 млн человек. 1,28 млн из них зарегистрированы в городах. Самым густонаселенным районом стал Всеволожский, в котором живет 506 тыс. человек.

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Фото: Piter.tv

