На выставке в Выборгском замке гостям покажут отреставрированные иконы XVII–XX веков

Отреставрированные экспонаты можно будет увидеть в выставочных залах Дома наместника.

В "Доме наместника" Выборгского замка открылась выставка "Возвращение образа 2.0". Здесь можно увидеть 14 старинных икон XVII–XX веков, восстановленных специалистами Международного центра реставрации в Рождествено.

Каждый посетитель сможет увидеть результат кропотливого труда реставраторов, так как на выставке будут представлены образы Георгия Победоносца, Святой Троицы, самые чтимые иконографии Богоматери Владимирской, Казанской, Тихвинской и более редкой "Живоносный источник" до реставрации.

"У этих икон непростая судьба — они были изъяты на границе, это контрабанда и были переданы музею. Чтобы они могли предстать перед нашими глазами, должна была пройти большая реставрационная работа. И результат ее мы видим" губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Посетить выставку может любой желающий до 7 ноября.

Ранее Piter.TV сообщал, что выставка "80 фактов о блокаде Ленинграда" открылась в Ханое, в здании Архивного департамента ЦК КПВ.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области