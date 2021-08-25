Выставка "80 фактов о блокаде Ленинграда" открылась в Ханое

Историко-документальная экспозиция посвящена 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Накануне в столице Вьетнама состоялось торжественное открытие выставки "80 фактов о блокаде Ленинграда". Эта историко-документальная экспозиция разместилась в самом центре Ханоя, в здании Архивного департамента ЦК КПВ, – рассказали в пресс-службе Комитета по внешним связям Северной столицы.

Выставка представляет из себя историю о величайшем подвиге ленинградцев и советского народа, рассказанную языком образов, цифр и архивного документа. Она разделена на 80 эпизодов, каждый из которых представляет один факт из летописи самоотверженной борьбы за жизнь и триумфа победы. Пресс-служба Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга

Организаторами выставки выступили Архивный комитет Санкт-Петербурга, Архивный департамент Канцелярии ЦК КПВ, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга и Фонд содействия развитию русско-вьетнамского сотрудничества "Традиции и дружба".

Ранее стало известно, что исследователям периода блокады Ленинграда в петербургских вузах почти в два раза увеличили премии.

Фото: Telegram / Циркуляр Грибоедова