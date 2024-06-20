Глава государства проведет переговоры с президентом Вьетнама То Ламом.

Президент РФ Владимир Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства проведет переговоры с президентом Вьетнама То Ламом. На площади перед главным входом у Президентского дворца пройдет церемония официальной встречи. Далее по плану начнутся российско-вьетнамские переговоры. Также сообщается, что Путин и Лам подпишут некоторые документы, после чего сделают заявления для прессы.

Ранее мы сообщали, что Путин прибыл во Вьетнам.

Видео: kremlin.ru