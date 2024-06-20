Президент РФ Владимир Путин прибыл во Вьетнам. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Нойбай Ханоя. Его встретили председатель Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Чан Хонг Ха, секретарь ЦК КПВ Ле Хоай Чунг и заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг. Визит Путина продлится два дня, 19 и 20 июня. Президент проведет переговоры с руководством Вьетнама.
Ранее Путин заявил, что Россия не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР.
Видео: kremlin.ru
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