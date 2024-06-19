Путин: Россия не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР

Глава государства отметил, что Пхеньян занимает объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования.

Россия не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Глава государства отметил, что Пхеньян занимает объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования, а также понимает истинные и первоначальные причины кризиса. По его словам, это наглядное подтверждение подлинно самостоятельного курса КНДР.

Ранее Путин заявил, что Россия и КНДР не приемлют язык шантажа и диктата.

Видео: kremlin.ru