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Путин: Россия не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР

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Глава государства отметил, что Пхеньян занимает объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования.

Россия не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Глава государства отметил, что Пхеньян занимает объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования, а также понимает истинные и первоначальные причины кризиса. По его словам, это наглядное подтверждение подлинно самостоятельного курса КНДР.

Ранее Путин заявил, что Россия и КНДР не приемлют язык шантажа и диктата.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, кндр, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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