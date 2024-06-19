Путин: Россия и КНДР не приемлют язык шантажа и диктата

По словам главы государства, Москва и Пхеньян проводят независимую внешнюю политику.

Россия и КНДР не приемлют язык шантажа и диктата. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

По словам главы государства, Москва и Пхеньян проводят независимую внешнюю политику. Он добавил, что обе страны успешно развиваются на суверенной и независимой основе, и этому не мешает внешнее давление. Также Путин отметил, что Россия и КНДР оказывали и будут оказывать друг другу всемерную поддержку как настоящие друзья и добрые соседи.

Ранее Путин назвал сотрудничество России и КНДР равноправным.

Видео: kremlin.ru