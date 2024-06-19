Президент РФ добавил, что был рад воспользоваться приглашением Ким Чен Ына посетить КНДР.

Президент РФ Владимир Путин назвал сотрудничество России и КНДР равноправным. Об этом он заявил на переговорах с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Глава государства отметил, что взаимодействие между двумя странами основано на равноправии и взаимном уважении. Он добавил, что был рад воспользоваться приглашением Ким Чен Ына посетить КНДР.

Россию и КНДР многие десятилетия связывает прочная дружба и тесное добрососедство. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что в Пхеньяне прошла церемония встречи Путина и Ким Чен Ына.

Видео: kremlin.ru