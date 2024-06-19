  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:26
44
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин назвал сотрудничество России и КНДР равноправным

0 0

Президент РФ добавил, что был рад воспользоваться приглашением Ким Чен Ына посетить КНДР.

Президент РФ Владимир Путин назвал сотрудничество России и КНДР равноправным. Об этом он заявил на переговорах с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Глава государства отметил, что взаимодействие между двумя странами основано на равноправии и взаимном уважении. Он добавил, что был рад воспользоваться приглашением Ким Чен Ына посетить КНДР.

Россию и КНДР многие десятилетия связывает прочная дружба и тесное добрососедство.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что в Пхеньяне прошла церемония встречи Путина и Ким Чен Ына.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, ким чен ын, кндр, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии