Президент РФ Владимир Путин назвал сотрудничество России и КНДР равноправным. Об этом он заявил на переговорах с главой КНДР Ким Чен Ыном.
Глава государства отметил, что взаимодействие между двумя странами основано на равноправии и взаимном уважении. Он добавил, что был рад воспользоваться приглашением Ким Чен Ына посетить КНДР.
Россию и КНДР многие десятилетия связывает прочная дружба и тесное добрососедство.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее мы сообщали, что в Пхеньяне прошла церемония встречи Путина и Ким Чен Ына.
Видео: kremlin.ru
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