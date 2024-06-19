В Пхеньяне прошла церемония встречи Путина и Ким Чен Ына

В Пхеньяне прошла церемония встречи президента РФ Путина и главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Церемония официальной встречи двух лидеров состоялась на площади Ким Ир Сена. Кортеж Путина встречала официальная делегация КНДР. Главы государств приветствовали друг друга. Также Путин и Ким Чен Ын поприветствовали почетный караул. После исполнения гимнов России и КНДР промаршировали бойцы рот почетного караула сухопутных, военно-морских и военно-воздушных видов вооруженных сил республики.
Ранее мы сообщали, что Путин встретился с главой Якутии.
Видео: kremlin.ru
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