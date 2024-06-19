В Пхеньяне прошла церемония встречи Путина и Ким Чен Ына

Церемония официальной встречи двух лидеров состоялась на площади Ким Ир Сена.

В Пхеньяне прошла церемония встречи президента РФ Путина и главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Церемония официальной встречи двух лидеров состоялась на площади Ким Ир Сена. Кортеж Путина встречала официальная делегация КНДР. Главы государств приветствовали друг друга. Также Путин и Ким Чен Ын поприветствовали почетный караул. После исполнения гимнов России и КНДР промаршировали бойцы рот почетного караула сухопутных, военно-морских и военно-воздушных видов вооруженных сил республики.

Ранее мы сообщали, что Путин встретился с главой Якутии.

Видео: kremlin.ru