Глава государства поинтересовался, какие успехи были достигнуты в плане развития региона.

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства прибыл в регион с официальный визитом. На встрече с главой Якутии Путин поинтересовался, какие успехи были достигнуты в плане развития региона. Николаев отметил, что по итогам пяти месяцев нынешнего года промышленный рост составил 9,7% по сравнению с прошлым годом.

Ранее Путин отметил увеличение миграции молодежи в Якутию.

Видео: kremlin.ru