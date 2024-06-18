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Путин встретился с главой Якутии

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Глава государства поинтересовался, какие успехи были достигнуты в плане развития региона.

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства прибыл в регион с официальный визитом. На встрече с главой Якутии Путин поинтересовался, какие успехи были достигнуты в плане развития региона. Николаев отметил, что по итогам пяти месяцев нынешнего года промышленный рост составил 9,7% по сравнению с прошлым годом.

Ранее Путин отметил увеличение миграции молодежи в Якутию.

Видео: kremlin.ru

Теги: айсен николаев, владимир путин, встреча, президент россии, якутия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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