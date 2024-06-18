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Путин отметил увеличение миграции молодежи в Якутию

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Глава РФ рассказал о развитии инфраструктуры на Дальнем Востоке.

Увеличение миграции молодежи в Республику Саха (Якутия) наблюдается властями в последнее время. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе своей рабочей поездки в регион, гле он встретился с жителями Дальнего Востока. Там же присутствовали специалисты, решившие работать на территории Дальнего Востока.

Миграционный приток за последнее время наблюдается молодых людей в этот регион. Это, в общем, приятно. Это все-таки отражает, наверное, и результат наших совместных усилий по развитию дальневосточных регионов.

Владимир Путин, глава  РФ

Политик подчеркнул собравшимся на мероприятии, что в настоящее время Дальний Восток нуждается в развитой инфраструктуре,поэтому один из таких проектов (мост на Сахалин) - по-прежнему актуален для федерального правительства. Глава государства добавил, что важно подстраивать все, что с этим развитием связано. В качестве примера он напомнил о Восточном полигоне железных дорог (Транссибе и БАМе), выходе к Охотскому морю.

В аэропорту Пхеньяна встречают российскую делегацию флагами РФ и КНДР.

Фото и видео: Telegram / ТАСС

Теги: владимир путин, дальний восток, миграция, молодежь, якутия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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