Путин отметил увеличение миграции молодежи в Якутию

Глава РФ рассказал о развитии инфраструктуры на Дальнем Востоке.

Увеличение миграции молодежи в Республику Саха (Якутия) наблюдается властями в последнее время. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе своей рабочей поездки в регион, гле он встретился с жителями Дальнего Востока. Там же присутствовали специалисты, решившие работать на территории Дальнего Востока.

Миграционный приток за последнее время наблюдается молодых людей в этот регион. Это, в общем, приятно. Это все-таки отражает, наверное, и результат наших совместных усилий по развитию дальневосточных регионов. Владимир Путин, глава РФ

Политик подчеркнул собравшимся на мероприятии, что в настоящее время Дальний Восток нуждается в развитой инфраструктуре,поэтому один из таких проектов (мост на Сахалин) - по-прежнему актуален для федерального правительства. Глава государства добавил, что важно подстраивать все, что с этим развитием связано. В качестве примера он напомнил о Восточном полигоне железных дорог (Транссибе и БАМе), выходе к Охотскому морю.

В аэропорту Пхеньяна встречают российскую делегацию флагами РФ и КНДР.

Фото и видео: Telegram / ТАСС