В столице северокорейской республики готовятся к визиту Путина.

В аэропорту Пхеньяна встречают российскую делегацию флагами РФ и КНДР. Об этом сообщает "РИА Новости".

В столице северокорейской республики готовятся к визиту президента России Владимира Путина. По обеим сторонам дороги из аэропорта стоят флаги РФ и КНДР, а также портреты российского лидера и растяжки с приветственными надписями на двух языках. Также отмечается, что улицы Пхеньяна украсили флагами стран.

Ранее Путин отметил активное развитие системы здравоохранения.

Видео: Telegram / РИА Новости