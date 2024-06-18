В аэропорту Пхеньяна встречают российскую делегацию флагами РФ и КНДР. Об этом сообщает "РИА Новости".
В столице северокорейской республики готовятся к визиту президента России Владимира Путина. По обеим сторонам дороги из аэропорта стоят флаги РФ и КНДР, а также портреты российского лидера и растяжки с приветственными надписями на двух языках. Также отмечается, что улицы Пхеньяна украсили флагами стран.
Ранее Путин отметил активное развитие системы здравоохранения.
Видео: Telegram / РИА Новости
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