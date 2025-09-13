В Ленинградском зоопарке появился свой "макак Панч", брошенный матерью

У молодой самки Шарлотты не хватило опыта и поддержки в группе, и сотрудникам пришлось забрать малышку на искусственное вскармливание.

Похожая на судьбу макака Панча история развернулась в Ленинградском зоопарке: детёныша вандеру (львинохвостый макак) пришлось забрать у матери на третий день после рождения: молодая самка Шарлотта не смогла заботиться о малышке из-за низкого положения в группе и вмешательства более взрослых самок. Теперь кроху выкармливают сотрудники отдела "Приматы".

Шарлотта родила 22 декабря 2025 года, это была её первая беременность. Поначалу всё шло хорошо: детёныш выглядел здоровым, цеплялся за мать и питался её молоком. Но на третий день малышка оказалась на бабушке, а Шарлотта, занимающая низшую ступень в иерархии, не смогла её вернуть. Сотрудники ждали, надеясь, что самка всё же начнёт кормить дочь, но этого не случилось. 25 декабря новорождённую забрали на искусственное вскармливание.

Для Шарлотты это был первый опыт материнства. К тому же она находится в самом низу иерархии, и более взрослые самки нередко вмешиваются. В таких условиях молодая мать не всегда может полноценно заботиться о детёныше. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теперь о малышке круглосуточно заботятся сотрудники. Они кормят её из бутылочки, следят за развитием, фиксируют каждый шаг. В зоопарке обещают регулярно рассказывать о том, как растёт вандеру, как меняется её характер и какие важные этапы ей предстоит пройти. В Ленинградском зоопарке надеются, что их подопечная сможет вырасти здоровой и найти своё место в группе.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка