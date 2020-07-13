В Приозерском районе ликвидировали плантацию конопли

Полиция задержала двух культиваторов.

В поселке Синево Приозерского района Ленобласти полиция обнаружила плантацию конопли. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, по подозрению в выращивании запрещенного растения задержали двоих мужчин.

Известно, что обыск на месте провели 10 июля, в результате чего было найдено и изъято 103 куста конопли и 4 килограмма вещества темно-зеленого цвета. Также полиция изъяла оборудование, помогавшее создавать комфортные условия для растений. Задержанными оказались 31-летний и 46-летний местные жители, один из которых ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Полицейские полагают, что мужчины выращивали коноплю для ее дальнейшего сбыта.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются каналы поставки наркотика.

Ранее мы сообщали, что Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян.

Видео: пресс-служба ГУ МВД