В Ленобласти хабаровчанин торговал телефонными данными клиентов

Мужчина фотографировал экран с персональными данными и передавал информацию анонимным заказчикам через мессенджер.

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали в Хабаровском крае 29-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной торговле персональными данными абонентов сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в 2023 году задержанный работал в салоне связи оператора в деревне Новое Девяткино Всеволожского района. Используя служебный доступ, он фотографировал экраны с персональными данными клиентов и пересылал снимки анонимным заказчикам через мессенджер. За каждую такую операцию злоумышленник получал от 2 до 5 тысяч рублей на электронный кошелек. Установлены 22 случая передачи персональных данных задержанным. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 272 УК РФ.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению соучастников и других эпизодов противоправной деятельности.

Фото: pxhere