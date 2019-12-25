В Кронштадте пройдет Международный экологический фестиваль искусств

Фестиваль пройдет с 26 по 29 августа.

На следующей неделе, с 26 по 29 августа, в Кронштадте пройдет XII Международный экологический фестиваль искусств "КронФест", сообщили Piter.tv организаторы.

В программе запланированы международная научно-практическая конференция "Актуальные экологические проблемы Балтийского региона", кинопоказ фильмов об экологии, расчистка берега Финского залива, открытие выставки арт-объектов "КронФест", тематические мастер-классы для семейной аудитории, путеводитель по экологической тропе "Западный Котлин", марафон на сап-бордах, велопробег, волонтерский выезд "Кронштадтские берега" и другое.

Организаторы отмечают, что возможны изменения в программе, а всю актуальную информацию будут публиковать в соцсетях фестиваля.

"КронФест" является междисциплинарным проектом, который объединяет искусство и экологию. Он ежегодно проходит летом в Кронштадте с 2008 года. Тогда зрителям представили широкий спектр художественных событий экологической направленности.

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Фото: предоставлено организаторами