В Петербурге стартует фестиваль современного танца OPEN LOOK

Фестиваль продлится до 22 августа.

Во вторник, 17 августа, в Петербурге стартует XXIII международный фестиваль современного танца OPEN LOOK. Сегодня на новой сцене Александринки запланировано первое выступление, проект "Черный сад" – документальная постановка, посвященная воспоминаниям детей-очевидцев войны в Нагорном Карабахе, которая случилась 30 лет назад, сообщил "АиФ-Петербург".

В этот раз фокус направили на молодых хореографах: зрителям покажут мировые тренды не только в современном танце, но и смежных дисциплинах, как перфоманс, кинотанец, мультимедиа и отечественный contemporary dance.

Для участников подготовили мастер-классы, кинопоказы и обсуждения спектаклей. Уточняется, что впервые задействуют "Катакомбы" Петрекирхе. Зрители сами смогут исследовать и прочувствовать память места с помощью хореографии, сценографии, поэзии и музыки.

Ранее мы писали, что в Курортном районе прошел фестиваль "Небо России".

Фото: pexels