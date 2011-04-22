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В Курортном районе прошел фестиваль "Небо России"
Сегодня, 12:34
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В Курортном районе прошел фестиваль "Небо России"

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Так в Петербурге дали старт празднованию 95-летия ДОСААФ.

Празднование юбилея Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) стартовало в Петербурге. В честь 95-летия объединения на аэродроме Горская в Курортном районе в субботу прошел фестиваль "Небо России". 

Для зрителей совершили показательные полеты самолетов Як-52 и Ан-2, свое мастерство продемонстрировали парашютная группа ДОСААФ России и военнослужащие ВДВ.

Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (Осоавиахим) было создано в Советском Союзе 23 января 1927 года. В свою очередь, 20 августа 1951 года Совет министров СССР постановил объединить три самостоятельных оборонных общества (ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ) во Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР).

Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал концепцию развития парка аэродрома "Горская" в Курортном районе, представленную ему сразу после старта фестиваля. Планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу, а также заложить вертолетную площадку. 

Кроме этого, выяснилось, что выставка военной техники под открытым небом, которую передал ЗВО, станет постоянно действующей. Планируется также создать музей воздухоплавания и площадку парка "Патриот".

Фото: gov.spb.ru

Теги: аэродром, горская, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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