Губернатор Петербурга поддержал проект развития аэродрома "Горская" в Курортном районе

Концепция аэродрома направлена на реализацию программ и проектов по патриотическому воспитанию молодежи, а также развитие центра по парашютной подготовке.

В субботу, 14 августа, губернатор Петербурга поддержал концепцию развития парка аэродрома "Горская" в Курортном районе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Эта концепция направлена на реализацию программ и проектов по патриотическому воспитанию молодежи, а также развитие центра по парашютной подготовке. Центр планируют оборудовать зоны парашютного и парамоторного спорта, беспилотных летательных аппаратов и авиамоделизма. Планируется, реконструировать взлетно-посадочную полосу, а также заложить вертолетную площадку.

Кроме этого, выставка военной техники под открытым небом, которую передал ЗВО, станет постоянно действующей. Планируется также создать музей воздухоплавания и площадку парка "Патриот".

Отметим, что в обсуждении принимали участие председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, руководитель Межрегионального отделения ДОСААФ России Петербурга области Саид Тулаков и выпускники аэроклуба - летчики-космонавты - дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков и Герой Советского Союза и первый Герой Российской Федерации Сергей Крикалев.

Ранее в Калининском районе Центр социальной и психологической помощи приобретет специальное кресло-трансформер.

Фото: пресс-служба Смольного