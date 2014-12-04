В Калининском районе Центр социальной и психологической помощи приобретет специальное кресло-трансформер

Центр обслуживает детей как проживающими в районе, так и из детских домов. Помощь предоставляют ребятам с разными проблемами, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В субботу, 14 августа, губернатор Петербурга вручил сертификат на покупку кресла-трансформера Центру психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в Калининского района. Оно предназначено для занятий детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Центр обслуживает детей как проживающими в районе, так и из детских домов. Помощь предоставляют ребятам с разными проблемами, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата. По словам губернатора Петербурга, с вопросами создания социальных учреждений к нему обращаются депутаты.

Когда речь идет о детях, о пожилых, о людях с ограниченными возможностями - политические приоритеты не работают. Все работают на людей. Представители разных партий нацелены на одно – чтобы у наших детей были хорошие возможности поправлять здоровья и развиваться, – сказал губернатор.

Всего в центре работают 14 специалистов - логопеды, дефектологи, психологи, педиатры, неврологи, психиатры. Также им оказывают помощь специалисты из других медицинских и социальных учреждений района.

Напомним, что в декабре прошлого года Беглов поручил обратить особое внимание на подготовку детей к передаче в приемные семьи. За полгода новых родителей обрели четыре ребенка, с ними вели особую работу психологи и педагоги.

Ранее мы писали, что в петербургской больнице №15 появится новый современный корпус. Вице-губернатор Олег Эргашев провел выездное совещание с председателем комитета по здравоохранению Дмитрием Лисовцом и главным врачом стационара Андреем Новицким.

Фото: пресс-служба Смольного



